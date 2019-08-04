Иран поставляет нефть иностранным государствам в обход санкций США, - NYT

Экономические санкции, которые США ввели против Ирана, не мешают Тегерану и дальше торговать своей нефтью и поставлять ее в страны Азии и Средиземноморья. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Издание проанализировало маршруты более 70 иранских танкеров со 2 мая, когда американские санкции вступили в силу. Для этого NYT использовало сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также спутниковые снимки компании Planet Labs.

Как выяснилось, минимум 12 иранских танкеров доставляли нефть иностранным государствам, при этом, шесть из них заходили в порты Китая, а остальные - проходили Суэцкий канал и могли поставлять нефть Турции или Сирии.

Напомним, в мае начали действовать односторонние ограничительные меры США, запрещающие иностранным государствам вести бизнес с Ираном, в частности, покупать у него нефть.

В апреле администрация Трампа объявила о решении не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана по ряду стран, в частности, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Турции. Это решение было нацелено на то, чтобы свести к нулю экспортные поставки нефтяной продукции из Ирана.

Ранее сегодня сообщалось, что Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер.