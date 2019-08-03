Встреча Зеленского с Трампом состоится в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом планируется в сентябре. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал глава государства в Трускавце в субботу.

Напомним, 1 июня стало известно, что Зеленский получил от президента США приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Позже представитель США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил, что переговоры с Зеленским есть на повестке дня Белого дома, но пока неизвестно в каком формате они пройдут.

В конце июля Волкер сообщил, что Вашингтон уже начал подготовку к встрече, но ее дата еще не определена. Сейчас, по его словам, согласуются графики двух президентов.

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что вопрос безопасности - это где-то 80% повестки дня встречи президентов. Сам Данилюк посетил США в начале июля.