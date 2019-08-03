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​"Слуга народа" предложит Разумкова на должность председателя Рады

Его первым заместителем станет Руслан Стефанчук.

​"Слуга народа" предложит Разумкова на должность председателя Рады
Фото: EPA/UPG

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва предложит Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады Украины. На должность первого заместителя председателя будет претендовать представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Об этом сообщил журналистам в Трускавце сам Разумков, пишет "Укринформ".

"Партия "Слуга народа" будет предлагать мою кандидатуру на пост председателя Верховной Рады... На должность первого вице-спикера политическая партия "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал Разумков.

"Слуга народа" на выборах получила более 250 депутатских мандатов, для избрания спикера и его заместителей необходимо 226 голосов.

Напомним, что сейчас председателем Верховной Рады является Андрей Парубий, а его первым заместителем - Ирина Геращенко.

Оба прошли в парламент следующего созыва.

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