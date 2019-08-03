​"Слуга народа" предложит Разумкова на должность председателя Рады

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва предложит Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады Украины. На должность первого заместителя председателя будет претендовать представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Об этом сообщил журналистам в Трускавце сам Разумков, пишет "Укринформ".

"Партия "Слуга народа" будет предлагать мою кандидатуру на пост председателя Верховной Рады... На должность первого вице-спикера политическая партия "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал Разумков.

"Слуга народа" на выборах получила более 250 депутатских мандатов, для избрания спикера и его заместителей необходимо 226 голосов.

Напомним, что сейчас председателем Верховной Рады является Андрей Парубий, а его первым заместителем - Ирина Геращенко.

Оба прошли в парламент следующего созыва.