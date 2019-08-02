Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения ракетного договора между Россией и США

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Россией утратил силу 2 августа.

Украина намерена активизировать диалог с Организацией североатлантического договора из-за прекращения действия Договора между США и Россией о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

В документе подчеркивается, что в Украине разочарованы прекращением действия ДРСМД из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденность действий США.

Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, МИД выразил обеспокоенность тем, что Россия разместила ракеты в зоне досягаемости некоторых европейских столиц.

В МИД напомнили, что формально не будучи стороной Договора о РСМД, Украина придерживалась его положений в течение всего срока его действия. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.

"В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В начале 2019 года года Америка и НАТО обвинили Россию в нарушении пакта. Американцы заявили, что у них есть доказательства того, что Россия развернула несколько ракет 9М729, известных НАТО как SSC-8. Ракеты способны пролететь более 500 километров. Российские военные утверждали, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

После этого 2 февраля Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Затем последовал шестимесячный срок окончательного выхода из ДРСМД, он истекает сегодня.

4 марта 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В тексте указа было сказано, что решение было принято "из-за нарушения США своих обязательств по договору".

3 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДРСМД, чем официально подтвердил выход из договора.

2 августа договор между США и Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности официально завершился.