Один голос обошелся "Самопомощи" в 359 гривен, "Слуге народа" - в 19 гривен

Избирательная кампания "Слуги народа" из расчета на количество полученных голосов стала самой эффективной. Партия потратила очень много - 118,8 млн гривен, но и получила очень много - 6 307 792 голоса. Цена одного голоса - только 19 гривен.

Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины.

С противоположной стороны оказалась партия "Факел", за которую проголосовали только 7739 избирателей. Цена одного голоса для нее составила 861 гривну, это самый высокий показатель. Похожий результат - у партии "Независимость", которой один голос избирателя стоил 809 гривен (получено всего 7970 голосов).

Дальше в рейтинге "золотых голосов" - пока еще парламентская партия "Самопомощь" - 359 грн (израсходовано 32,8 млн гривен, получено 91 тыс. голосов); Аграрная партия Украины, за которую агитировал популярный певец Олег Винник, - 334 гривны (израсходовано 25,2 млн гривен, получено 75 тыс. голосов); а также "Социальная справедливость" - 331 гривна (израсходовано 5,2 млн гривен, получено 15 тыс. голосов).

Занявшая второе место на выборах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потратила 64,4 млн гривен и получила поддержку 1 908 111 граждан, цена голоса - 34 гривны.

Для ВО "Батькивщина" этот показатель составил 76 гривен, "Европейской солидарности" - 88 гривен, "Голоса" - 129 гривен.

Расходы партий посчитаны в соответствии с финансовыми отчетами политических партий, опубликованными на сайте ЦИК. Они не до конца отражают действительность.

"Традиционно реальные расходы партий были значительно больше, чем показано в финансовых отчетах. В частности, в отчетах не отражены расходы на зарплату работников избирательных штабов, на доплаты для членов избирательных комиссий и размещение заказных материалов в СМИ, так называемую «джинсу»", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.