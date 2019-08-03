Один голос обошелся "Самопомощи" в 359 гривен, "Слуге народа" - в 19 гривен

Избирательная кампания "Слуги народа" из расчета на количество полученных голосов стала самой эффективной. Партия потратила очень много - 118,8 млн гривен, но и получила очень много - 6 307 792 голоса. Цена одного голоса - только 19 гривен.
Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины.
С противоположной стороны оказалась партия "Факел", за которую проголосовали только 7739 избирателей. Цена одного голоса для нее составила 861 гривну, это самый высокий показатель. Похожий результат - у партии "Независимость", которой один голос избирателя стоил 809 гривен (получено всего 7970 голосов).
Дальше в рейтинге "золотых голосов" - пока еще парламентская партия "Самопомощь" - 359 грн (израсходовано 32,8 млн гривен, получено 91 тыс. голосов); Аграрная партия Украины, за которую агитировал популярный певец Олег Винник, - 334 гривны (израсходовано 25,2 млн гривен, получено 75 тыс. голосов); а также "Социальная справедливость" - 331 гривна (израсходовано 5,2 млн гривен, получено 15 тыс. голосов).
Занявшая второе место на выборах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потратила 64,4 млн гривен и получила поддержку 1 908 111 граждан, цена голоса - 34 гривны.
Для ВО "Батькивщина" этот показатель составил 76 гривен, "Европейской солидарности" - 88 гривен, "Голоса" - 129 гривен.
Расходы партий посчитаны в соответствии с финансовыми отчетами политических партий, опубликованными на сайте ЦИК. Они не до конца отражают действительность.
"Традиционно реальные расходы партий были значительно больше, чем показано в финансовых отчетах. В частности, в отчетах не отражены расходы на зарплату работников избирательных штабов, на доплаты для членов избирательных комиссий и размещение заказных материалов в СМИ, так называемую «джинсу»", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.
|
Название партии
|
Стоимость голоса
|
ВО "Факел"
|
861 грн.
|
"Независимость"
|
809 грн.
|
"Самопомощь"
|
359 грн.
|
Аграрная партия Украины
|
334 грн.
|
"Социальная справедливость"
|
331 грн.
|
"Патриот"
|
272 грн.
|
"Украинская стратегия Гройсмана"
|
265 грн.
|
"Сила права"
|
235 грн.
|
"Оппозиционный блок"
|
214 грн.
|
"Радикальная партия Олега Ляшко"
|
198 грн.
|
"Гражданская позиция"
|
195 грн.
|
"Рух Новых сил Михаила Саакашвили"
|
158 грн.
|
"Сила Людей"
|
149 грн.
|
"Голос"
|
129 грн.
|
ВО "Свобода"
|
90 грн.
|
"Европейская Солидарность"
|
88 грн.
|
ВО "Батькивщина"
|
76 грн.
|
"Сила и честь"
|
56 грн.
|
"Партия Зеленых Украины"
|
44 грн.
|
"Оппозиционная платформа" За жизнь "
|
34 грн.
|
"Партия Шария"
|
26 грн.
|
"Cлуга народа"
|
19 грн.