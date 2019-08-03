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Один голос обошелся "Самопомощи" в 359 гривен, "Слуге народа" - в 19 гривен

Один голос обошелся "Самопомощи" в 359 гривен, "Слуге народа" - в 19 гривен
Фото: EPA/UPG

Избирательная кампания "Слуги народа" из расчета на количество полученных голосов стала самой эффективной. Партия потратила очень много - 118,8 млн гривен, но и получила очень много -  6 307 792 голоса. Цена одного голоса - только 19 гривен.

Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины.

С противоположной стороны оказалась партия "Факел", за которую проголосовали только 7739 избирателей. Цена одного голоса для нее составила 861 гривну, это самый высокий показатель. Похожий результат - у партии "Независимость", которой один голос избирателя стоил 809 гривен (получено всего 7970 голосов).

Дальше в рейтинге "золотых голосов" - пока еще парламентская партия "Самопомощь" - 359 грн (израсходовано 32,8 млн гривен, получено 91 тыс. голосов); Аграрная партия Украины, за которую агитировал популярный певец Олег Винник, - 334 гривны (израсходовано 25,2 млн гривен, получено 75 тыс. голосов); а также "Социальная справедливость" - 331 гривна (израсходовано 5,2 млн гривен, получено 15 тыс. голосов).

Занявшая второе место на выборах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потратила 64,4 млн гривен и получила поддержку 1 908 111 граждан, цена голоса - 34 гривны.

Для ВО "Батькивщина" этот показатель составил 76 гривен, "Европейской солидарности" - 88 гривен, "Голоса" - 129 гривен.

Расходы партий посчитаны в соответствии с финансовыми отчетами политических партий, опубликованными на сайте ЦИК. Они не до конца отражают действительность.

"Традиционно реальные расходы партий были значительно больше, чем показано в финансовых отчетах. В частности, в отчетах не отражены расходы на зарплату работников избирательных штабов, на доплаты для членов избирательных комиссий и размещение заказных материалов в СМИ, так называемую «джинсу»", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Название партии

Стоимость голоса

ВО "Факел"

861 грн.

"Независимость"

809 грн.

"Самопомощь"

359 грн.

Аграрная партия Украины

334 грн.

"Социальная справедливость"

331 грн.

"Патриот"

272 грн.

"Украинская стратегия Гройсмана"

265 грн.

"Сила права"

235 грн.

"Оппозиционный блок"

214 грн.

"Радикальная партия Олега Ляшко"

198 грн.

"Гражданская позиция"

195 грн.

"Рух Новых сил Михаила Саакашвили"

158 грн.

"Сила Людей"

149 грн.

"Голос"

129 грн.

ВО "Свобода"

90 грн.

"Европейская Солидарность"

88 грн.

ВО "Батькивщина"

76 грн.

"Сила и честь"

56 грн.

"Партия Зеленых Украины"

44 грн.

"Оппозиционная платформа" За жизнь "

34 грн.

"Партия Шария"

26 грн.

"Cлуга народа"

19 грн.
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