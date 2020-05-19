Рудик: "Голос" старается не повторить судьбу "Самопомощи"

Лидер партии считает, что нужно искать поддержку не только на западной Украине, а, например, в городах вроде Харькова и Одессы.

Народный депутат и руководитель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что ее политсила во многом похожа на партию "Самопомощь" и прикладывают все усилия для того, чтобы не повторить их ошибок.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы стараемся изо всех сил сейчас не "наступить на те же грабли", на которые "наступала" "Самопомощь" - именно поэтому мы общаемся с ними, они нам рассказывают нам о том, что и как они делали. Так, в некоторых моментах мы очень похожи: стараемся быть правильными и хорошими", - сказала Рудик.

При этом, по ее словам, в "Голосе" знают, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы не повторить ошибки.

"То, что сейчас нужно сделать по-другому, это, во-первых - не концентрироваться на конкретной персоналии, так как в "Самопомощи" это был мэр Львова Андрей Садовой, а показывать, что партия "Голос" - это большое количество профессиональных людей. Посмотрим, каким образом это нам удастся. Ну и следует искать поддержку не только на западной Украине, а, например, в городах вроде Харькова, Одессы", - добавила Рудик.

Напомним, выборы в Верховную Раду в прошлом году "Самопомощь" проиграла.

В начале года лидер "Самопомощи" говорил о возможном объединении партии с другими политсилами - "Гражданская позиция", и "Сила людей" и "ДемАльянс", и Голос", - однако, этого не произошло.