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Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая

Ранее в ОПУ сообщали, что пресс-конференций не будет до конца карантина. 

Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая.

LB.ua сообщил об этом вечером в понедельник, 18 мая, со ссылкой на собственные источники, а во вторник информацию официально подтвердили в Офисе президента.

Пресс-конференция начнется в 10:30 в Мариинском дворце.

В связи с карантинными мерами количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии будет ограничено.

Пресс-конференцию будут транслировать по телевидению, а также в социальных сетях Офиса президента. 

Напомним, что Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого его Офис опубликовал фильм "Год президента Зеленского".

Тогда сообщалось, что глава государства не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Первой и пока единственной масштабной пресс-конференцией Зеленского был так называемый пресс-марафон 10 октября, который прошел на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Общение президента с журналистам разных СМИ затянулось на 14 часов. 

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