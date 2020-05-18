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В Офисе президента создадут рабочую группу для решения проблем крымских татар

Зеленский хочет сделать "витрину" для жителей оккупированного Крыма.

В Офисе президента создадут рабочую группу для решения проблем крымских татар
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента создадут рабочую группу для решения проблем крымскотатарского народа.

Об этом говорится на сайте президента Владимира Зеленского по итогам встречи на Банковой в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - пояснил президент.

В рамках группы будут рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, в частности обеспечение жильем крымских татар. Зеленский напомнил, что в Херсконской области планируют построить около 500 квартир для переселенцев из Крыма, и предложил обсудить в рабочей группе детали их передачи крымским татарам.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, «витрину» нашей страны", - сказал Зеленский.

Напомним, что Крым с 2014 года находится под российской оккупацией, а крымские татары подвергаются систематическим преследованиям на полуострове.

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