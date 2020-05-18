"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 39% украинцев, за Бойко и Порошенко - по 13%

Действующий президент Владимир Зеленским сохраняет самый высокий рейтинг среди украинских политиков.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился 12-13 мая, если бы выборы президент Украины состоялись в ближайшее время, за него проголосовали бы 39,3% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

13,9% респондентов заявили, что поддержали бы пророссийского политика Юрия Бойко, 13,3% - пятого президента Петра Порошенко, 8,6% - бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, 5,9% - бывшего главу СБУ Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов - ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 15,1%, "Европейскую солидарность" - 14,0%, "Батькивщину" - 9,2%, "Силу и честь" - 4,7% и "Радикальную партию" - 4,0%. Примерно по 3% готовы поддержать "партию Шария", "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".

В опросе приняли участие 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.