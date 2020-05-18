Большинство украинцев считают себя счастливыми, - опрос

68% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают себя счастливыми, 16% - несчастными, 14% - и то, и другое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".

Респондентов спрашивали, считают ли они себя счастливыми людьми. 45% ответили утвердительно; 23% - скорее да, чем нет; 14% - и да, и нет; 10% - нет, 6% - скорее нет, чем да; 2% затруднились ответить.

КМИС зафиксировал зависимость чувства счастья от пола, образования и возраста. Так, среди женщин счастливыми себя чувствуют 71%, а среди мужчин - 65%. В свою очередь среди людей с высшим образованием счастливы 77%, а с неполным средним - 50%. Среди молодежи в возрасте 18-39 лет счастливы 82%, в группе от 40 до 59 лет - 64%, а в категории старше 60 лет - 55%.

В 2019 году КМИС подобный опрос не проводил. В то же время по сравнению с 2018 годом количество счастливых людей выросло на 6%.

Опрос проводился 22-25 апреля среди 2 024 совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, ранее социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости.