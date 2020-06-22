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Половина украинцев не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий - жалеет, - опрос

35% респондентов считают, что нахождение Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда.

Половина украинцев не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий - жалеет, - опрос
Фото: softmixer.com

Половина граждан Украины (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) - жалеет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

35% респондентов считают, что нахождение Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%).

Фото: kiis.com.ua

Фото: kiis.com.ua

Год назад (в июне 2019 года) 16% населения Украины положительно относились к Сталину, а к России - половина (52%).

Напомним, ранее социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости.

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