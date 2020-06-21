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43-летний украинец погиб в ДТП в Эстонии

Вероятно, водитель превысил скорость.

43-летний украинец погиб в ДТП в Эстонии
Фото: err.ee

В Эстонии утром 21 июня во время ДТП на трассе из Таллина в Лаагри погиб 43-летний украинец. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

"Автомобиль Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего въехал в заграждение, а затем - в опору моста, который сейчас строится. В результате столкновения авто перевернулось на крышу и упало на металлические конструкции, установленные для строительства", - сообщили в правоохранительных органах.

В автомобиле был только 43-летний гражданин Украины, который скончался от полученных повреждений на месте происшествия. Как сообщили в полиции позднее, он находился в Эстонии на основании визы.

Обстоятельства инцидента и характер повреждений, по словам правоохранителей, указывают на то, что водитель превысил установленный лимит скорости - 50 км/ч.

Следов торможения на месте происшествия не обнаружили, украинец не был пристегнут ремнем безопасности.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца отметила, что "посольство работает с компетентными органами Эстонии для выяснения всех обстоятельств страшной трагедии".

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон попал в ДТП в Лондоне.

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