Присоединение Прибалтики к СССР Путин назвал законным

В четверг, 18 июня, американский политический журнал The National Interest опубликовал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне, которую он обещал написать к 75-летнему юбилею Победы над фашистской Германией.

Статья называется Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War I (Владимир Путин: Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны).

Путин назвал присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова‑Риббентропа соответствующим международному праву.

"Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе, с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени", - написал президент России.

По его словам, прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои государственные органы управления, свой язык и имели представительство в высших государственных структурах Советского Союза. При этом, написал Путин, в сентябре 1939 года у Советского Союза была возможность "перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы". Руководство СССР, однако, решило этого не делать.

Сейчас значительная часть мировой общественности считает этот период истории Прибалтики советской оккупацией.

Напомним, что в конце 2019 года Россия также начала спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.

В январе 2020 Россия попыталась оспорить дату рождения Эстонского государства. 30 января посольство России в Эстонии опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с празднованием 100-летия Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией.

В нем она заявила, что Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 год, утратило статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР.

В ответ президент Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония не вступала в Советский Союз, ее оккупировали.