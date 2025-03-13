«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Трамп показово купив автівку Tesla та назвав бойкот компанії "незаконним"
Трамп показово купив автівку Tesla та назвав бойкот компанії "незаконним"
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСвіт

Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра

Зустрічі в Овальному кабінеті продовжують бути прохолодними.

Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра
Міхал Мартін та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у середу зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Ірландія Міхалом Мартіном - це був перший прийом іноземного лідера в Овальному кабінеті після сумнозвісного візиту Президента України Володимира Зеленського.

Як пише Associated Press, цього разу теж не минулося без певного напруження: республіканець у відповідь на запитання преси почав скаржитися, що Ірландія, як і інші країни ЄС, "обманюють Сполучені Штати та намагаються отримати з них вигоду". 

Трампу не сподобалося, що чимало американських фармацевтичних компаній мають виробництво саме в Ірландії завдяки сприятливій податковій політиці. Господар Білого дому заявив, що "США не мали цього допустити" і звинуватив у ситуації "тупих лідерів, які були в нас раніше". 

Мартін чемно відповів, що будь-які торговельні відносини є "вулицею з двостороннім рухом" та нагадав, що дві авіакомпанії з Ірландії є найбільшими покупцями авіаційного обладнання в американського гіганта Boeing.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies