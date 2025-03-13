Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра

Президент США Дональд Трамп у середу зустрівся з прем'єр-міністром Республіки Ірландія Міхалом Мартіном - це був перший прийом іноземного лідера в Овальному кабінеті після сумнозвісного візиту Президента України Володимира Зеленського.

Як пише Associated Press, цього разу теж не минулося без певного напруження: республіканець у відповідь на запитання преси почав скаржитися, що Ірландія, як і інші країни ЄС, "обманюють Сполучені Штати та намагаються отримати з них вигоду".

Трампу не сподобалося, що чимало американських фармацевтичних компаній мають виробництво саме в Ірландії завдяки сприятливій податковій політиці. Господар Білого дому заявив, що "США не мали цього допустити" і звинуватив у ситуації "тупих лідерів, які були в нас раніше".

Мартін чемно відповів, що будь-які торговельні відносини є "вулицею з двостороннім рухом" та нагадав, що дві авіакомпанії з Ірландії є найбільшими покупцями авіаційного обладнання в американського гіганта Boeing.