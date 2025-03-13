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На Гренландію чекає "коаліція національної єдності"

Прихильники швидкої незалежності лідирували, але не змогли здобути перемогу.

На Гренландію чекає "коаліція національної єдності"
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Попри лідерство у попередньому підрахунку голосів, правопопулістська партія "Налерак" не змогла перемогти на виборах у Гренландії, поступившись більш поміркованій Демократичній партії.

Як пише Reuters, демократи втричі поліпшили свій результат на минулому волевиявленні, забравши 10 місць у законодавчому органі, що складається з 31 депутата. У популістів 8 місць, натомість владна коаліція на чолі з прем'єром Муте Егеде втратила більше половини портфелів. 

Навряд вибори на величезному арктичному острові з населенням усього 57 тисяч людей викликали б стільки уваги світу, якби не заяви Дональда Трампа про намір "тим чи іншим способом" отримати контроль над Гренландією.

Результат оцінюють як хороший для Білого дому: демократи публічно були проти зазіхань президента США, але у своїй програмі декларують готовність вести переговори про економічний розвиток та комерційні інтереси. Вони також хочуть "закласти міцне підґрунтя", перш ніж говорити про незалежність від Данії.

Найімовірніше, переможці створять умовну "коаліцію національної єдності", домовившись про співпрацю з обома або однією з двох партій колишньої більшості. 

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