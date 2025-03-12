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У Гренландії на виборах попередньо перемагають популісти

Партія виступає за найшвидше оголошення незалежності від Данії.

У Гренландії на виборах попередньо перемагають популісти
Черги на виборах у Гренландії
Фото: EPA/UPG

До влади у 31-місному парламенті Гренландії, згідно з попередніми результатами виборів, прийдуть популісти, що закликають якомога швидше оголосити незалежність острова від Данії.

Як пише Bloomberg, політична сила "Налерак", яка чотири роки тому набрала лише 12% голосів, цього разу йде з 36%. Натомість чинна коаліція прем'єра Муте Егеде, що підтримує більш поміркований та неквапливий процес від'єднання від данського домініона, втрачає підтримку: попередньо за неї проголосували 35% виборців, хоча у минулому скликанні вона мала 66% місць. 

Результати можуть змінитися, адже голоси з найбільших міст, включно зі столицею Нууком, надійдуть до виборчої комісії пізніше. 

Загалом на тлі погроз Дональда Трампа "так чи інакше" приєднати Гренландію до США явка на парламентських виборах була вкрай високою, а на дільницях виникли черги, через які голосування довелося навіть продовжити на пів години. 

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