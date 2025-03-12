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Парламент Португалії висловив вотум недовіри уряду

Луїш Монтенегру втратить прем'єрську посаду через скандал щодо конфлікту інтересів. 

Парламент Португалії висловив вотум недовіри уряду
Луїш Монтенегру
Фото: EPA/UPG

У Португалії уряд соціал-демократа Луїша Монтенегру піде у відставку після того, як програв у парламенті голосування щодо вотуму недовіри.

Як пише BBC, 142 депутати висловилися проти того, щоб Монтенегру та його міністри продовжили перебування на своїх посадах. Підтримали прем'єра 88 законотворців. 

Лідер Соціал-демократичної партії опинився в епіцентрі скандалу через фірму Spinumviva, яку він заснував ще до того, як у 2022 році очолив португальську опозицію. Попри те, що політик передав право власності на бізнес своїй родині, компанія продовжила отримувати замовлення від залучених ним клієнтів, тож Монтенегру звинуватили у конфлікті інтересів.

Прем'єр сам ініціював голосування у парламенті щодо продовження своєї роботи, стверджуючи, що звинувачення на його адресу не відповідають дійсності. 

Президент республіки Марселу Ребелу де Соуза формально не зобов'язаний розпускати парламент після вотуму недовіри уряду, проте заздалегідь попередив, що зробить це. Найближчою можливою датою дострокових виборів є перша половина травня. Для Португалії це буде вже третє голосування за законодавчий орган упродовж лише трьох років.  

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