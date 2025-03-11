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Рубіо: угода з Україною щодо корисних копалин буде завершена

У Джидді питання надр не обговорювали.

Рубіо: угода з Україною щодо корисних копалин буде завершена
Марко Рубіо
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американсько-українська угода щодо корисних копалин не була предметом переговорів у вівторок, але він очікує її завершення.

Про це повідомляє CNN.

“Це те, про що було домовлено через наше казначейство (міністра фінансів) і його колегу з української сторони, – заявив він після зустрічі у Джидді. – Обидва президенти дадуть доручення відповідним членам наших урядів довести до фіналу підписання угоди, підписання цієї угоди, щоб це було повідомлено сьогодні. І це станеться”. 

Раніше агенція Bloomberg повідомляда, що президент США Дональд Трамп хоче пов’язати запропоновану американсько-українську угоду щодо корисних копалин із вимогами до Києва взяти на себе зобов’язання щодо швидкого припинення вогню з Росією.

Нагадаємо, сьогодні під час переговорів у Джидді Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. 

Сполучені Штати також оголосили, що негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. 

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