Речниця Держдепу про переговори України і США: "можуть з'явитися фантастичні новини, ми дуже оптимістичні"

Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, яка сьогодні перебуває в Джедді, де відбуваються україно-американські перемовини, назвала цей день "дуже хвилюючим" і таким, що може мати значення для всіх людей у світі. Про це пише The Guardian.

На думку Брюс, "можуть з'явитися фантастичні новини для людства". Вона сказала, що є оптимістичною стосовно цього.

"Тому ми дуже оптимістичні, і я знаю, що секретар оптимістично налаштований, тому що ми знаємо, що поставлено на карту", – сказала вона.

Позитивну оцінку розмові надала й речниця Білого дому Каролін Лівітт. Вона назвала переговори продуктивними, додає The Guardian.

"Новини, які ми отримували з зустрічі протягом дня, є позитивними. Зустріч була продуктивною", – сказала вона.

Станом на зараз повідомлення про завершення переговорів між українською і американською делегаціями не було. Зустріч триває з 11 години за київським часом. Після перерви сторони розпочали другий раунд перемовин. Офіційної конкретики немає, але, за даними Суспільного, під час першого раунду поговорили про припинення вогню в повітрі і на морі – цю пропозицію раніше озвучував український президент. На його думку, це могло б бути демонстрацією серйозності намірів завершити війну. Припинити удари по цивільних об'єктах з повітря та морські атаки має не лише Україна, а й Росія, якщо вона погодиться. Наразі невідомо, чи США цю пропозицію підтримали.

Україну на перемовинах представляють міністр закордонних справ, міністр оборони та голова Офісу президента. США – держсекретар і радник з питань нацбезпеки.

Марко Рубіо вважає, що від результатів нинішніх переговорів залежатиме майбутнє військової підтримки України. Її, як відомо, американці припинили постачати минулого тижня.