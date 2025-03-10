​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСвіт

Рубіо: від результатів переговорів у Саудівській Аравії залежатиме відновлення допомоги США Україні

Держсекретар США також розповів про перспективи припинення вогню у російсько-українській війні.

Рубіо: від результатів переговорів у Саудівській Аравії залежатиме відновлення допомоги США Україні
Номінант на посаду Державного секретаря США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що питання припинення військової допомоги США Україні вирішать під час переговорів у Саудівській Аравії.

Про це пише The Guardian з посиланням на агенцію AFP.

"Я думаю, що питання паузи у допомозі, в цілому – це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що відбудеться завтра [переговори] буде ключем до цього", – розповів Рубіо.

Він також розповів про перспективи припинення вогню у російсько-українській війні, вказавши на рівень підтримки української пропозиції про перемир'я в повітрі і на морі.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку ви повинні побачити, щоб покласти край конфлікту", — сказав він.

Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де також перебуває і президент України Володимир Зеленський, однак їхньої зустрічі на сьогодні не заплановано.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies