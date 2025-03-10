Рубіо: від результатів переговорів у Саудівській Аравії залежатиме відновлення допомоги США Україні

Держсекретар США також розповів про перспективи припинення вогню у російсько-українській війні.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що питання припинення військової допомоги США Україні вирішать під час переговорів у Саудівській Аравії.

Про це пише The Guardian з посиланням на агенцію AFP.

"Я думаю, що питання паузи у допомозі, в цілому – це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що відбудеться завтра [переговори] буде ключем до цього", – розповів Рубіо.

Він також розповів про перспективи припинення вогню у російсько-українській війні, вказавши на рівень підтримки української пропозиції про перемир'я в повітрі і на морі.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку ви повинні побачити, щоб покласти край конфлікту", — сказав він.

Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де також перебуває і президент України Володимир Зеленський, однак їхньої зустрічі на сьогодні не заплановано.