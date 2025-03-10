Росія висилає двох британських дипломатів, звинувачуючи їх у шпигунстві, — ЗМІ

Представника посольства Британії в Москві викликали до МЗС РФ.

У понеділок, 10 березня, в Росії заявили, що висилають двох дипломатів Великої Британії, звинувативши їх у шпигунстві.

Про це пише Голос Америки.

За офіційною версією Москви, дипломати начебто проводили “розвідувально-підривну роботу, яка загрожує безпеці РФ”. Британським дипломатам дали два тижні, щоб залишити територію РФ.

У дипломатичній службі Британії назвали російські звинувачення “зловмисними і необґрунтованими”.

Обвинувачення Кремля у начебто шпигунстві, з'явилися після висловлення обурення триваючою підтримкою Великою Британією України та заявами прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про плани щодо розміщення британських миротворців в Україні як частини потенційних миротворчих сил.

“Це не вперше, коли Росія висуває зловмисні і безпідставні звинувачення проти наших співробітників”, – заявили в МЗС Британії.

Також, за інформацією Sky News, представника посольства Великої Британії в Москві також викликали до МЗС РФ.