Росія висилає двох британських дипломатів, звинувачуючи їх у шпигунстві, — ЗМІ

У понеділок, 10 березня, в Росії заявили, що висилають двох дипломатів Великої Британії, звинувативши їх у шпигунстві.
Про це пише Голос Америки.
За офіційною версією Москви, дипломати начебто проводили “розвідувально-підривну роботу, яка загрожує безпеці РФ”. Британським дипломатам дали два тижні, щоб залишити територію РФ.
У дипломатичній службі Британії назвали російські звинувачення “зловмисними і необґрунтованими”.
Обвинувачення Кремля у начебто шпигунстві, з'явилися після висловлення обурення триваючою підтримкою Великою Британією України та заявами прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про плани щодо розміщення британських миротворців в Україні як частини потенційних миротворчих сил.
“Це не вперше, коли Росія висуває зловмисні і безпідставні звинувачення проти наших співробітників”, – заявили в МЗС Британії.
Також, за інформацією Sky News, представника посольства Великої Британії в Москві також викликали до МЗС РФ.
- Торік у вересні Москва відкликала акредитацію шести дипломатів посольства Великобританії в Москві, назвавши їх шпигунами.
- У травні того ж року попередній британський уряд вислав військового аташе, який працював у російському посольстві в Лондоні, представивши його як "неоголошеного офіцера військової розвідки".