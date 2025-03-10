Президент не відповів прямо на запитання Fox News, чи очікує він цього року рецесії.

Президент Дональд Трамп заявив, що економіка США стикається з “перехідним періодом”, відвертаючи занепокоєння щодо ризиків її уповільнення, пише Bloomberg, зазначаючи, що його зосередженість на тарифах і скороченнях федеральних чиновників викликає ринкові потрясіння.

Відповідаючи на запитання Fox News, чи очікує він цього року рецесії, Трамп сказав: “Я ненавиджу передбачати такі речі. Є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне”.

Зараз в основі аргументації команди Трампа лежить перспектива зниження податків та доходів від мит у майбутньому, які, на думку чиновників, підштовхнуть економіку.

Перемінна тарифна політика Трампа налякала інвесторів, викликавши розпродаж акцій технологічних компаній і рівень волатильності, небачений за останні роки. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив минулого тижня, що економіці США потрібна “детоксикація”, щоб відучити її від залежності від державних витрат, а трейдери облігацій сигналізують про ризик того, що економіка Штатів зупиниться.

Минулого тижня на фондовому ринку США зафіксували найглибший обвал з часу переобрання Трампа чотири місяці тому. Фондовий ринок впав на понад 6% з моменту піку 19 лютого.