Президент США погрожує ввести проти Канади 250% мита на деревину і молочну продукцію

"Ми можемо зробити це вже сьогодні або почекаємо до понеділка або вівторка", - сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозив вести проти Канади нові мита на канадську деревину та молочну продукцію. Йдеться про 250%, передає CNN.

Напередодні Трамп навпаки - запропонував Канаді відстрочку на один місяць щодо введення 25-відсоткового мита.

«Канада роками обдирала нас по деревині та молочних продуктах», - сказав Трамп 7 березня в Овальному кабінеті, згадавши канадський тариф - 250% на експорт молочних продуктів із США. У відповідь лідер Штатів заявив, що Америка відповідатиме цим тарифам долар за долар.

«Ми можемо зробити це вже сьогодні або почекаємо до понеділка або вівторка. Ми збираємося стягувати таку ж плату. Це несправедливо. Це ніколи не було справедливим і вони погано поводилися з нашими фермерами», - сказав Трамп.