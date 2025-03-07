Президент США погрожує ввести проти Канади 250% мита на деревину і молочну продукцію

Президент США Дональд Трамп пригрозив вести проти Канади нові мита на канадську деревину та молочну продукцію. Йдеться про 250%, передає CNN.
Напередодні Трамп навпаки - запропонував Канаді відстрочку на один місяць щодо введення 25-відсоткового мита.
«Канада роками обдирала нас по деревині та молочних продуктах», - сказав Трамп 7 березня в Овальному кабінеті, згадавши канадський тариф - 250% на експорт молочних продуктів із США. У відповідь лідер Штатів заявив, що Америка відповідатиме цим тарифам долар за долар.
«Ми можемо зробити це вже сьогодні або почекаємо до понеділка або вівторка. Ми збираємося стягувати таку ж плату. Це несправедливо. Це ніколи не було справедливим і вони погано поводилися з нашими фермерами», - сказав Трамп.
- Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
- У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
- Тоді американський президент пригрозив подвоїти тарифи у відповідь на таку реакцію Канади, але згодом стало відомо, що він погодився відтермінувати введення мит до 2 квітня. Це ж стосується і Мексики.