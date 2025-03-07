Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
ГоловнаСвіт

Фінляндія ініціює пришвидшення доступу до €50 млрд Українського фонду ЄС

 Фінляндія також може зробити свій внесок у разі миротворчої операції.

Фінляндія ініціює пришвидшення доступу до €50 млрд Українського фонду ЄС
Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив про ініціативу швидшого доступу до грошей Українського фонду ЄС, а також заявив, що найкращою стратегією миротворчості зараз є підтримка ЗСУ.

Про це пише Yle.

"В Україні зараз найсильніша армія в Європі. Її підтримка та оснащення – це найкращий шлях", – заявив Орпо після Спеціальної Європейської Ради.

Він наголосив, що за три роки війни Євросоюз не зміг надати Україні достатню підтримку для відбиття російської агресії.

Також Орпо прокоментував зустріч начальників штабів армій європейських країн у Франції.

"Ідея Макрона полягає у тому, щоб військові зібралися і, спираючись на свій професіоналізм, обговорили миротворчу місію", – додав Орпо.

На саміті у Брюсселі країни ЄС домовились про швидший доступ до засобів із Українського фонду, у якому знаходяться 50 мільярдів євро.

Орпо зауважив, що прискорення використання цього фонду було ініціативою Фінляндії. Крім цього, Фінляндія входить в "коаліцію охочих", яка включає близько 20 країн з ЄС та з-поза меж блоку.

У групі країн багато хто зацікавлений у наданні гарантій безпеки Україні, однак країни, які мають спільний кордон із РФ, таких очікувань не мають.

"Завдання наших військових – захищати Фінляндію. Існує великий ризик, що солдати прикордонної з Росією країни опиняться в ситуації, де може виникнути конфлікт", — додав Орпо.

Все ж таки Орпо зазначив, що Фінляндія може зробити свій внесок у разі миротворчої операції.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies