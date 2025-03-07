Розвідка: 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти

Кремль продовжує політику насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни, погрожубчи конфіскацією майна, змусили отримати російські паспорти 3,5 млн українців.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією розвідувального агенства, президент РФ Володимир Путін 4 березня заявив, що Росія завершила паспортизацію українців, які проживають на ТОТ України.

Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев заявив, що 3,5 млн російських паспортів було видано українцям на окупованій території. Начебто, це більше ніж 2,8 млн, про які повідомляли в березні 2024 року.

За даними британської розвідки, Кремль методом шантажу змушує українців отримувати російські паспорти. Зокрема, обмежуючи доступ до послуг в окупованих регіонах, у тому числі із соціальними послугами, охороною здоров'я та фінансовими послугами. Наявність російського паспорта також зобов'язує до призову в російську армію. Українцям, які не мають російського паспорта, також загрожує конфіскація їхнього майна владою.

"Зусилля Росії щодо забезпечення управління на незаконно окупованій території, а також щодо примусу українців до отримання російських паспортів свідчать про незмінну прихильність вищого керівництва Росії політиці русифікації та її проведенні", — додають у Міноборони Британії.

Окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України.