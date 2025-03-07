Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСвіт

Розвідка: 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти

Кремль погрожує людям конфіскацією майна та обмеженням до соцпослуг.

Розвідка: 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти
Фото: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2331570/migration-department-employee-hides-russian-citizenship-loses-job-and-lithuania

Кремль продовжує політику насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни, погрожубчи конфіскацією майна, змусили отримати російські паспорти 3,5 млн українців.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

За інформацією розвідувального агенства, президент РФ Володимир Путін 4 березня заявив, що Росія завершила паспортизацію українців, які проживають на ТОТ України. 

Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев заявив, що 3,5 млн російських паспортів було видано українцям на окупованій території. Начебто, це більше ніж 2,8 млн, про які повідомляли в березні 2024 року.

За даними британської розвідки, Кремль методом шантажу змушує українців отримувати російські паспорти. Зокрема, обмежуючи доступ до послуг в окупованих регіонах, у тому числі із соціальними послугами, охороною здоров'я та фінансовими послугами. Наявність російського паспорта також зобов'язує до призову в російську армію. Українцям, які не мають російського паспорта, також загрожує конфіскація їхнього майна владою.

"Зусилля Росії щодо забезпечення управління на незаконно окупованій території, а також щодо примусу українців до отримання російських паспортів свідчать про незмінну прихильність вищого керівництва Росії політиці русифікації та її проведенні", — додають у Міноборони Британії.

  • Раніше стало відомо, що окупанти стверджують, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані “іноземцями”.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies