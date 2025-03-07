Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
ГоловнаСвіт

Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня

Американо-українські переговори відбудуться в місті Джедда на Червоному морі.

Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія привітала в можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня, пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ королівства.

У міністерстві заявили, що Саудівська аравія продовжить робити все можливе, щоб допомогти припинити українсько-російську війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив вчора, що в понеділок вирушить до Саудівської Аравії для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом перед переговорами з офіційними особами США.

У короткій заяві МЗС Саудівської Аравії йдеться, що американо-українські переговори відбудуться в місті Джедда на Червоному морі.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф також заявив, що він веде переговори з Україною про рамки угоди щодо припинення війни з Росією, і наступного тижня запланована зустріч з українцями в Саудівській Аравії.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

  • У лютому в Ер-Ріяді відбулася зустріч між офіційними особами США та Росії, щоб обговорити шляхи припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Україна не була включена до цих переговорів, що викликало занепокоєння в Києві та серед його європейських союзників.
  • Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі 28 лютого, але ця зустріч переросла у суперечку. Через кілька днів після зустрічі Трамп призупинив військову допомогу Україні, а також обмін розвідданими з Києвом.
  • Цієї ночі російські війська пошкодили українську енергетичну та газову інфраструктуру під час свого першого великого ракетного удару після дій президента, посиливши тиск на Київ, щоб той погодився на швидке припинення війни, якого прагне президент США.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies