Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня

Американо-українські переговори відбудуться в місті Джедда на Червоному морі.

Саудівська Аравія привітала в можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня, пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ королівства.

У міністерстві заявили, що Саудівська аравія продовжить робити все можливе, щоб допомогти припинити українсько-російську війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив вчора, що в понеділок вирушить до Саудівської Аравії для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом перед переговорами з офіційними особами США.

У короткій заяві МЗС Саудівської Аравії йдеться, що американо-українські переговори відбудуться в місті Джедда на Червоному морі.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф також заявив, що він веде переговори з Україною про рамки угоди щодо припинення війни з Росією, і наступного тижня запланована зустріч з українцями в Саудівській Аравії.