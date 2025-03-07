Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня

Саудівська Аравія привітала в можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня, пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ королівства.
У міністерстві заявили, що Саудівська аравія продовжить робити все можливе, щоб допомогти припинити українсько-російську війну.
Президент України Володимир Зеленський заявив вчора, що в понеділок вирушить до Саудівської Аравії для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом перед переговорами з офіційними особами США.
У короткій заяві МЗС Саудівської Аравії йдеться, що американо-українські переговори відбудуться в місті Джедда на Червоному морі.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф також заявив, що він веде переговори з Україною про рамки угоди щодо припинення війни з Росією, і наступного тижня запланована зустріч з українцями в Саудівській Аравії.
- У лютому в Ер-Ріяді відбулася зустріч між офіційними особами США та Росії, щоб обговорити шляхи припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Україна не була включена до цих переговорів, що викликало занепокоєння в Києві та серед його європейських союзників.
- Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі 28 лютого, але ця зустріч переросла у суперечку. Через кілька днів після зустрічі Трамп призупинив військову допомогу Україні, а також обмін розвідданими з Києвом.
- Цієї ночі російські війська пошкодили українську енергетичну та газову інфраструктуру під час свого першого великого ракетного удару після дій президента, посиливши тиск на Київ, щоб той погодився на швидке припинення війни, якого прагне президент США.