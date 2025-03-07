Politico: Трамп обмежив повноваження Ілона Маска після серії масових звільнень

Трамп сказав високопосадовцям своєї адміністрації, що Маск мав право давати рекомендації департаментам, але не видавати односторонні рішення щодо персоналу та політики.

Президент Дональд Трамп особисто скликав представників своєї адміністрації у четвер, щоб передати повідомлення: ви керуєте своїми департаментами, а не Ілон Маск, пише Politico.

За словами двох чиновників адміністрації, Трамп сказав високопосадовцям своєї адміністрації, що Маск мав право давати рекомендації департаментам, але не видавати односторонні рішення щодо персоналу та політики. Маск також був присутній на зібранні.

Зустріч відбулася після серії масових звільнень і погроз державним службовцям з боку мільярдера-засновника Tesla, який керує Департаментом ефективності уряду (DOGE), що створило широку невизначеність серед федерального уряду та його робочої сили.

Дії DOGE зіткнулися з шаленим опором у суді та критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

Послання президента є першим значним кроком до звуження мандата Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники повинні відігравати консультативну роль, але високопосадовці адміністрації повинні самі приймати остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реалізації.

Маск приєднався до розмови та зазначив, що погоджується з директивою Трампа. За словами однієї особи, знайомої з зустріччю, Маск визнав, що DOGE зробив деякі помилки.