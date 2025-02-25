Федеральним службовцям США дозволили ігнорувати ультиматум Маска

Федеральний офіс управління персоналом розіслав іншим державним відомствам інструкції, відповідно до яких працівники можуть не зважати на погрозу Ілона Маска їх звільнити в разі відмови надати відповідь на електронний лист від мільярдера.
Як пише Reuters, на вихідних команда Маска з департаменту урядової ефективності розіслала понад 2 мільйонам держслужбовців США email із вимогою "у п'яти пунктах перелічити свої досягнення за минулий тиждень". Тим, хто цього не зробить, обіцяли автоматичну відставку.
Проте в службі, яка керує всіма кадровими питаннями адміністрації США, спростували ймовірність масових звільнень. Держслужбовців попросили не поширювати у листах будь-яку засекречену інформацію, якщо вони все ж вирішать відповісти.
Сам президент США Дональд Трамп традиційно підтримав ідею Маска, назвавши її "геніальною" та стверджуючи, що "ми намагаємось зрозуміти, чи працюють усі ці люди взагалі над чимось".