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Федеральним службовцям США дозволили ігнорувати ультиматум Маска

Ті, хто не напишуть відповідь на email від мільярдера, не мають бути звільнені.

Федеральним службовцям США дозволили ігнорувати ультиматум Маска
Ілон Маск та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний офіс управління персоналом розіслав іншим державним відомствам інструкції, відповідно до яких працівники можуть не зважати на погрозу Ілона Маска їх звільнити в разі відмови надати відповідь на електронний лист від мільярдера.

Як пише Reuters, на вихідних команда Маска з департаменту урядової ефективності розіслала понад 2 мільйонам держслужбовців США email із вимогою "у п'яти пунктах перелічити свої досягнення за минулий тиждень". Тим, хто цього не зробить, обіцяли автоматичну відставку.

Проте в службі, яка керує всіма кадровими питаннями адміністрації США, спростували ймовірність масових звільнень. Держслужбовців попросили не поширювати у листах будь-яку засекречену інформацію, якщо вони все ж вирішать відповісти. 

Сам президент США Дональд Трамп традиційно підтримав ідею Маска, назвавши її "геніальною" та стверджуючи, що "ми намагаємось зрозуміти, чи працюють усі ці люди взагалі над чимось". 

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