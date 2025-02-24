Дональд Трамп заявив, що веде переговори з Путіним щодо припинення війни та “економічного розвитку”

США провели “дуже хороші переговори” з Росією щодо припинення війни проти України та “з питань економічного розвитку”.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті, повідомляє Financial Times.

“Було досягнуто значного прогресу. У нас були дуже хороші переговори з Росією, – сказав Трамп. – Так само, як ми робимо з Україною, ми могли б зробити деякий економічний розвиток з точки зору Росії та отримати те, що ми хочемо”.

Президент США також написав у соціальних мережах, що веде “серйозні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни, а також щодо основних операцій з економічного розвитку, які відбудуться між Сполученими Штатами та Росією. Переговори йдуть дуже добре!”.

Нагадаємо, у ході зустрічі президенти США та Франції обговорили відправку військ в Україну.

Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати та Україна “дуже близькі до остаточної угоди” про рідкісноземельні метали та “різні інші речі” і Володимир Зеленський “може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду”.