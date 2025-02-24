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Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни: США і Росія проголосували проти

За проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65.

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни: США і Росія проголосували проти
Генасамблея ООН
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні". 

Про це повідомляє Укрінформ.

За проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65. США та Ізраїль проголосували проти разом з Росією і Білоруссю. 

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, "що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним".

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