Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни: США і Росія проголосували проти

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

Про це повідомляє Укрінформ.

За проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65. США та Ізраїль проголосували проти разом з Росією і Білоруссю.

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, "що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним".