Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни: США і Росія проголосували проти

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни "Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".
Про це повідомляє Укрінформ.
За проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65. США та Ізраїль проголосували проти разом з Росією і Білоруссю.
Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, "що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним".
- Напередодні з'явилася інформація, що Сполучені Штати вперше відмовилися стати співавтором проєкту резолюції ООН із засудженням російської агресії та підтримкою України.
- За інформацією The Washington Post, адміністрація Трампа просила Україну відкликати свій проєкт резолюції ООН щодо засудження агресії Росії. Також Держдеп США повідомив дипломатичні відомства ЄС, що Вашингтон виступить проти українського проєкту резолюції.
- 23 лютого Штати зареєстрували у Генасамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.