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Російські війська обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Є жертва

На місці працюють всі відповідальні служби.

Російські війська обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Є жертва
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія атакувала місто Слов'янськ Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше 1 людина загинула.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Близько 16 години у місті пролунали 2 вибухи. Достеменно відомо про 1 загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідальні служби.

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