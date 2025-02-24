Російські війська обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Є жертва

Російська армія атакувала місто Слов'янськ Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше 1 людина загинула.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Близько 16 години у місті пролунали 2 вибухи. Достеменно відомо про 1 загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідальні служби.