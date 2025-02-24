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Армія РФ атакувала з БпЛА Суми. Є жертви

Одна людина загинула, двоє — зазнали поранень.

Армія РФ атакувала з БпЛА Суми. Є жертви
Фото: прокуратура Сумщини

24 лютого вдень російська армія атакувала безпілотниками місто Суми. Зафіксовано влучання у проїжджу частину. Двоє людей постраждали, одна загинула.

Про це повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та Сумська міськрада.

За попередньою інформацією, ворожа армія атакувала місто двома безпілотниками типу "Ланцет". За попередніми даними, двоє людей зазнали поранень, ще одна загинула. 

Відомо, що безпілотник поцілив по проїжджій частині. Також пошкоджено дах будинку.

  • Унаслідок російських обстрілів на Сумщині один загиблий та п’ятеро поранених. Під ворожими обстрілами опинилися два населені пункти Сумської та Охтирської громад.
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