У Закарпатській та Львівській областях через спалювання сухої трави загинули люди, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У селі Вільхівці-Лази на Закарпатті 70-річна жінка, намагаючись позбутися сухостою на власній ділянці, не змогла контролювати вогонь. Ймовірно, полум’я перекинулося на її одяг, спричинивши важкі опіки. Врятувати постраждалу не вдалося.

“Ситуація з пожежами у регіоні залишається критичною. Лише за вихідні на Закарпатті зафіксували 78 загорянь сухої трави та чагарників загальною площею майже 61 га”, ‒ зазначили у ДСНС.

Ще один інцидент стався на Львівщині. У селі Наварія Львівського району під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини, ймовірно, чоловіка. Обставини загибелі та особу встановлюють правоохоронці.