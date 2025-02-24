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На Львівщині та Закарпатті через спалювання сухостою загинули дві людини

Смертельні інциденти сталися у селах Наварія та Вільхівці-Лази.

На Львівщині та Закарпатті через спалювання сухостою загинули дві людини

У Закарпатській та Львівській областях через спалювання сухої трави загинули люди, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У селі Вільхівці-Лази на Закарпатті 70-річна жінка, намагаючись позбутися сухостою на власній ділянці, не змогла контролювати вогонь. Ймовірно, полум’я перекинулося на її одяг, спричинивши важкі опіки. Врятувати постраждалу не вдалося.

“Ситуація з пожежами у регіоні залишається критичною. Лише за вихідні на Закарпатті зафіксували 78 загорянь сухої трави та чагарників загальною площею майже 61 га”, ‒ зазначили у ДСНС.

Support LB.ua

Ще один інцидент стався на Львівщині. У селі Наварія Львівського району під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини, ймовірно, чоловіка. Обставини загибелі та особу встановлюють правоохоронці.

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