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ДСНС: нових осередків тління на Чорнобильській АЕС немає

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми.

ДСНС: нових осередків тління на Чорнобильській АЕС немає
Фото: ДСНС Київщини

У ДСНС Київщини розповіли про наслідки російського удару по об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС. 

"Станом на 23 лютого нових осередків тління не виявлено. Моніторинг ситуації триває за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Верхолази та рятувальники ДСНС перебувають у готовності до виконання робіт у разі потреби", — зазначають рятувальники.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення немає.

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