Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія здійснила наймасованішу атаку "шахедами"

За цей тиждень РФ запустила по Україні 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Зеленський: напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія здійснила наймасованішу атаку "шахедами"
Наслідки атаки на Одесу
Фото: ДСНС

За цей тиждень РФ застосувала по Україні майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. У ніч на 23 лютого ворог здійснив наймасованішу дронову атаку.

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

"Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів", — ідеться у повідомленні.

Глава держави висловив вдячність військовим, які щодня відбивають повітряні напади ворога: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони.

"Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція", — додає Президент. 

"Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру", — наголошує Володимир Зеленський. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies