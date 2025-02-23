За цей тиждень РФ запустила по Україні 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

За цей тиждень РФ застосувала по Україні майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. У ніч на 23 лютого ворог здійснив наймасованішу дронову атаку.

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

"Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів", — ідеться у повідомленні.

Глава держави висловив вдячність військовим, які щодня відбивають повітряні напади ворога: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони.

"Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція", — додає Президент.

"Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру", — наголошує Володимир Зеленський.