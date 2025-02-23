Російські війська атакували з безпілотника село на Херсонщині

Внаслідок вибуху 48-річна жінка зазнала мінно-вибухової травми, контузії, а також уламкових поранень тулуба, рук та ніг.

"Близько 9:30 російські окупаційні війська атакували з БпЛА Ромашкове. Ворожий безпілотник влетів у вікно житлового будинку", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Уранці 23 лютого російські війська атакували з безпілотника село Ромашкове на Херсонщині. Поранеь зазнала цивільна.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies