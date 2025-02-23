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Російські війська атакували з безпілотника село на Херсонщині

48-річна жінка зазнала травм.

Російські війська атакували з безпілотника село на Херсонщині

Уранці 23 лютого російські війська атакували з безпілотника село Ромашкове на Херсонщині. Поранеь зазнала цивільна.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 9:30 російські окупаційні війська атакували з БпЛА Ромашкове. Ворожий безпілотник влетів у вікно житлового будинку", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок вибуху 48-річна жінка зазнала мінно-вибухової травми, контузії, а також уламкових поранень тулуба, рук та ніг. 

Постраждалу госпіталізували.

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