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Унаслідок обстрілів РФ у Харківській області четверо цивільних зазнали поранень

Під російськими обстрілами опинилися Куп'янський та Богодухівський райони.

Унаслідок обстрілів РФ у Харківській області четверо цивільних зазнали поранень
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

За минулу добу, 22 лютого, внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На виїзді з м. Куп’янськ внаслідок влучання БПЛА у цивільний автомобіль отримали поранення 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У Куп'янському районі в с. Пристін внаслідок влучання FPV-дрона поранень зазнав 44-річний чоловік, його госпіталізували.

У Богодухівському районі, у селищі Золочів, внаслідок влучання КАБ знищений гараж, частково приватний будинок, пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації.

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