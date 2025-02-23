Унаслідок обстрілів РФ у Харківській області четверо цивільних зазнали поранень

За минулу добу, 22 лютого, внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На виїзді з м. Куп’янськ внаслідок влучання БПЛА у цивільний автомобіль отримали поранення 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні", — ідеться у повідомленні.
У Куп'янському районі в с. Пристін внаслідок влучання FPV-дрона поранень зазнав 44-річний чоловік, його госпіталізували.
У Богодухівському районі, у селищі Золочів, внаслідок влучання КАБ знищений гараж, частково приватний будинок, пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації.