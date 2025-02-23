Унаслідок обстрілів РФ у Харківській області четверо цивільних зазнали поранень

Під російськими обстрілами опинилися Куп'янський та Богодухівський райони.

За минулу добу, 22 лютого, внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На виїзді з м. Куп’янськ внаслідок влучання БПЛА у цивільний автомобіль отримали поранення 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У Куп'янському районі в с. Пристін внаслідок влучання FPV-дрона поранень зазнав 44-річний чоловік, його госпіталізували.

У Богодухівському районі, у селищі Золочів, внаслідок влучання КАБ знищений гараж, частково приватний будинок, пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації.