Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги

До переліку допомоги увійшли боєприпаси та провізія.

Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та продуктові набори для військових.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у мережі X.

Відомо, що до нового пакета військової допомоги Естонія передає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових.

За словами Прем'єра Міхала, при першій нагоді цей пакет буде доповнено естонською продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.

"Майбутнє залежить від України. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", — написавКрістен Міхал.