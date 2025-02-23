Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
ГоловнаСвіт

Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги

До переліку допомоги увійшли боєприпаси та провізія.

Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Крістен Міхал, "Х"

Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси та продуктові набори для військових.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у мережі X.

Відомо, що до нового пакета військової допомоги Естонія передає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових.

За словами Прем'єра Міхала, при першій нагоді цей пакет буде доповнено естонською продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.

"Майбутнє залежить від України. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", — написавКрістен Міхал.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies