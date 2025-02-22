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У столиці Болгарії протестувальники закидали коктейлями Молотова офіс місії ЄС

Учасники акції протестували проти планів країни запровадити євро в 2026 році.

У столиці Болгарії протестувальники закидали коктейлями Молотова офіс місії ЄС
У Болгарії пройшли протести проти введення євро
Фото: EPA/UPG

Тисячі прихильників болгарської ультраправої партії "Відродження" намагалися увірватися до штаб-квартири місії Європейського Союзу в Софії під час протесту проти планів країни запровадити євро в 2026 році.

Про це пише Politico та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Протестувальники закидали фарбою, петардами та коктейлями Молотова будівлю ЄС. За даними поліції, близько 10 правоохоронців отримали незначні поранення, затримали біля шести людей.

Урсула фон дер Ляйєн назвала напад актом вандалізму. 

"В Європі ми використовуємо право на мирні демонстрації. Насильство та вандалізм – це не відповіді", – написала вона. 

Уряд Болгарії, який з січня очолює Росен Желязков з правоцентристської партії ГЕРБ, засудив насильство, назвавши його неприйнятним і таким, що суперечить принципам верховенства права.

  • Улітку минулого року парламент Болгарії прийняв в першому читанні проєкт закону про введення євро у країні. 
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