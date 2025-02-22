У столиці Болгарії протестувальники закидали коктейлями Молотова офіс місії ЄС

Учасники акції протестували проти планів країни запровадити євро в 2026 році.

У Болгарії пройшли протести проти введення євро

Тисячі прихильників болгарської ультраправої партії "Відродження" намагалися увірватися до штаб-квартири місії Європейського Союзу в Софії під час протесту проти планів країни запровадити євро в 2026 році.

Про це пише Politico та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Протестувальники закидали фарбою, петардами та коктейлями Молотова будівлю ЄС. За даними поліції, близько 10 правоохоронців отримали незначні поранення, затримали біля шести людей.

Урсула фон дер Ляйєн назвала напад актом вандалізму.

"В Європі ми використовуємо право на мирні демонстрації. Насильство та вандалізм – це не відповіді", – написала вона.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2025

Уряд Болгарії, який з січня очолює Росен Желязков з правоцентристської партії ГЕРБ, засудив насильство, назвавши його неприйнятним і таким, що суперечить принципам верховенства права.