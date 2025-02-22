ХАМАС звільнив ще 5 ізраїльських заручників

Палестинське угрупування ХАМАС у суботу звільнили ще п’ятьох ізраїльських заручників. Пізніше терористи планують відпустити ще одного полоненого.
Про це повідомляє Reuters.
Першими звільнили 39-річного ізраїльтянина ефіопського походження Авера Менгісту, якого його сім'я називає психічно хворим і який перебував у полоні з 2014 року, і 40-річний Таль Шохам.
Згодом бойовики відпустили 27-річного Елія Коена, 22-річного Омера Шем Това і 23-річного Омера Венкерта. ХАМАС їх захопив під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі.
Звільнених ізраїльських полонених передали Червоному Хресту.
Ще одного полоненого, 36-річного палестинського бедуїна з ізраїльським громадянством, Хішама ас-Саїда, планують звільнити згодом. Ас-Саїд, як і Менгісту, вважається психічно хворим і утримується в полоні з 2015 року – тоді чоловіки разом приїхали до Гази.
Шохам був викрадений з кібуцу Беері разом з дружиною і двома дітьми, які були звільнені під час короткого перемир'я в листопаді 2023 року.
Це останній обмін живих заручників на палестинських в'язнів у межах першого етапу припинення вогню. Він має завершитися в четвер звільненням ще чотирьох тіл.
Ще близько 60 заручників, менше половини з яких вважаються живими, залишаються в Газі.
- У суботу, 22 лютого, палестинське угрупування ХАМАС звільнило двох ізраїльських заручників. У відповідь Ізраїль має відпустити 602 палестинських ув’язнених і затриманих, серед яких 445 жителів Гази, захоплених під час війни.