ХАМАС звільнив ще 5 ізраїльських заручників

Палестинське угрупування ХАМАС у суботу звільнили ще п’ятьох ізраїльських заручників. Пізніше терористи планують відпустити ще одного полоненого.

Про це повідомляє Reuters.

Першими звільнили 39-річного ізраїльтянина ефіопського походження Авера Менгісту, якого його сім'я називає психічно хворим і який перебував у полоні з 2014 року, і 40-річний Таль Шохам.

Згодом бойовики відпустили 27-річного Елія Коена, 22-річного Омера Шем Това і 23-річного Омера Венкерта. ХАМАС їх захопив під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі.

Звільнених ізраїльських полонених передали Червоному Хресту.

Ще одного полоненого, 36-річного палестинського бедуїна з ізраїльським громадянством, Хішама ас-Саїда, планують звільнити згодом. Ас-Саїд, як і Менгісту, вважається психічно хворим і утримується в полоні з 2015 року – тоді чоловіки разом приїхали до Гази.

Шохам був викрадений з кібуцу Беері разом з дружиною і двома дітьми, які були звільнені під час короткого перемир'я в листопаді 2023 року.

Це останній обмін живих заручників на палестинських в'язнів у межах першого етапу припинення вогню. Він має завершитися в четвер звільненням ще чотирьох тіл.

Ще близько 60 заручників, менше половини з яких вважаються живими, залишаються в Газі.