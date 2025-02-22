В Австрії центристи знову намагаються створити коаліцію

Австрія, яка з вересня минулого року залишається без ефективного парламенту та уряду через низку провалів коаліційних перемовин, може нарешті отримати нового прем'єра та міністрів вже наступного тижня. Народна партія та соціал-демократи вдруге намагаються домовитися про формування більшості.

Як пише Reuters, до переговорного процесу долучена ліберальна партія Neos, участь якої в коаліції потрібна для її зміцнення: разом центристи мають у новому скликанні парламенту перевагу лише в один голос.

Якщо в першій спробі сформувати уряд Neos мали вплив на широке коло питань, то зараз їм запропонували лише посади міністра освіти та очільника МЗС чи міністерства юстиції.

"Народники" та соціал-демократи повідомляють про досить "швидкий прогрес" у новій спробі домовитися. Очікується, що вже у суботу сторони сповістять про хід переговорів президента Александра ван дер Беллена, а наступного тижня коаліційна угода нарешті буде підписана.