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В Австрії центристи знову намагаються створити коаліцію

Переговори нібито "досягли швидкого прогресу".

В Австрії центристи знову намагаються створити коаліцію

Австрія, яка з вересня минулого року залишається без ефективного парламенту та уряду через низку провалів коаліційних перемовин, може нарешті отримати нового прем'єра та міністрів вже наступного тижня. Народна партія та соціал-демократи вдруге намагаються домовитися про формування більшості.

Як пише Reuters, до переговорного процесу долучена ліберальна партія Neos, участь якої в коаліції потрібна для її зміцнення: разом центристи мають у новому скликанні парламенту перевагу лише в один голос.

Якщо в першій спробі сформувати уряд Neos мали вплив на широке коло питань, то зараз їм запропонували лише посади міністра освіти та очільника МЗС чи міністерства юстиції.

"Народники" та соціал-демократи повідомляють про досить "швидкий прогрес" у новій спробі домовитися. Очікується, що вже у суботу сторони сповістять про хід переговорів президента Александра ван дер Беллена, а наступного тижня коаліційна угода нарешті буде підписана.

  • "Партія свободи", заснована свого часу колишнім представником нацистського режиму, перемогла на виборах і намагалася сформувати уряд, але зазнала невдачі. Після цього президент наполегливо радив іншим політсилам домовитися, адже дострокові вибори могли б зіграти на руку ультраправим. 
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