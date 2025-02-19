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​Австрійські правоохоронці заявили, що запобіглі теракту у Відні

Ймовірний теракт міг відбутись на вокзалі Вестбангоф.

​Австрійські правоохоронці заявили, що запобіглі теракту у Відні
Австрійвський вокзал Вестбангоф
Фото: EPA/UPG

Австрійські поліцейські та Управління з охорони конституції розповіли, що запобігли ймовірній терористичній атаці у столиці країни.

Про це повідомляє австрійське інформагентство APA.

Правоохоронці затримали 14-річного підлітка 10 лютого, з 12 лютого він перебуває під вартою. У нього знайшли численні ісламістські книги та плани нападів з ножами та мачете на співробітників поліції. Також були знайдені рукописні інструкції з виготовлення вибухівки, яка мала би стати детонатором для бомби. 

За даними слідства ці матеріали доводять, що підліток є прихильником угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ)

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Затриманий - громадянин Австрії з турецьким корінням, він підозрюється у членстві в терористичній групі або злочинній організації. Під час першого допиту 14-річний підліток відмовився давати свідчення.

Правоохоронці зазначили, що підліток планував теракт саме на вокзалі Вестбангоф. Втім, слідство поки не знає, коли планувався напад. Також невідомо, чи мав юнак контакти в організованому джихадистському середовищі.

  • У січні у німецькому місті Ашаффенбург унаслідок нападу з ножем загинув чоловік і дворічний хлопчик. Підозрюваний атакував групу дитячого садка в парку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав напад “терористичним актом”. За злочин затримали 28-річного чоловіка родом з Афганістану. 

  • Нападник з ножем в австрійському місті Філлах був радикалізований в Інтернеті і мав зв'язки з угрупуванням "Ісламська держава".

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