​Австрійські правоохоронці заявили, що запобіглі теракту у Відні

Австрійські поліцейські та Управління з охорони конституції розповіли, що запобігли ймовірній терористичній атаці у столиці країни.
Про це повідомляє австрійське інформагентство APA.
Правоохоронці затримали 14-річного підлітка 10 лютого, з 12 лютого він перебуває під вартою. У нього знайшли численні ісламістські книги та плани нападів з ножами та мачете на співробітників поліції. Також були знайдені рукописні інструкції з виготовлення вибухівки, яка мала би стати детонатором для бомби.
За даними слідства ці матеріали доводять, що підліток є прихильником угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Затриманий - громадянин Австрії з турецьким корінням, він підозрюється у членстві в терористичній групі або злочинній організації. Під час першого допиту 14-річний підліток відмовився давати свідчення.
Правоохоронці зазначили, що підліток планував теракт саме на вокзалі Вестбангоф. Втім, слідство поки не знає, коли планувався напад. Також невідомо, чи мав юнак контакти в організованому джихадистському середовищі.
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