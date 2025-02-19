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Литва передає Україні чергову партію вантажівок і тепловізорів для ЗСУ

Військова підтримка Литви цього року сягне позначки в 1 млрд євро.

Литва передає Україні чергову партію вантажівок і тепловізорів для ЗСУ
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У рамках безперервної військової підтримки Литва передає Україні чергову партію вантажівок, тепловізорів та іншого обладнання для ЗСУ.

Про це ідеться на сайті Міноборони Литви.

"Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з підтримкою, яку виділили Україні цього року, військова підтримка Литви сягне позначки в 1 млрд євро", — йдеться в повідомленні.

Цього року заплановано основні напрямки підтримки України: нагальні потреби (ППО, боєприпаси, безпілотники, протидрони), при розвитку литовської оборонної промисловості, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування зброї, виробленої в Україні.

"Литва зробить внесок у Коаліцію протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, та в інші Коаліції, учасником яких вона є. Військова підтримка також здійснюватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, продовжуватиметься навчання українських військових та реабілітація поранених", — наголосили у литовському міноборони.

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