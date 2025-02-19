NASA знову підвищили шанси астероїда впасти на Землю у 2032 році

Космічна агенція Сполучених Штатів отримала нові дані щодо ймовірності зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею - попри очікування, шанси не почали зменшуватися, а, навпаки, зростають.

Як пише France 24, тепер NASA оцінює можливість небесного тіла впасти на поверхню нашої планети у 3,1%. Це офіційно найбільший рівень загрози зіткнення з астероїдом, який був зафіксований астрономами за час новітніх спостережень. Попередній рекорд належав астероїду Апофіс у 2004 році, який мав 2,7% - але згодом вірогідність була повністю виключена вченими.

Експерти закликають не панікувати: шанси все ще зовсім не високі. Наразі це 1 до 32 - як безпомилково вгадати результати підкидання монетки 5 разів поспіль. Лише за рівня загрози понад 10% NASA повідомить відповідні органи ООН задля того, щоб країни в зоні потенційного падіння розпочали підготовку до захисту населення.

Астероїд 2024 YR4 називають "вбивцею міста" - його розміри не перевищують 90 метрів, тож він здатен завдати набагато меншої шкоди, ніж той, що свого часу винищив динозаврів. Проте в разі падіння ефект буде подібним на вибух ядерної бомби.

Проходження астероїда поблизу Землі очікується у 2032 році.