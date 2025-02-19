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Cенат США затвердив Говарда Лутніка на посаді міністра комерції

Він займатиметься улюбленою темою нового президента - митами й тарифами.

Cенат США затвердив Говарда Лутніка на посаді міністра комерції
Говард Лутнік
Фото: EPA/UPG

У команді затверджених міністрів адміністрації Дональда Трампа поповнення - згоду Сенату отримав Говард Лутнік, якого президент номінував на посаду очільника департаменту комерції.

Як пише The Hill, за кандидатуру колишнього виконавчого директора однієї з компаній, що працюють на Волл-Стріт, проголосував 51 сенатор, 45 висловилися "проти".

Лутнік був співголовою транзитної команди Трампа, яка займалася передачею влади від колишньої адміністрації до соратників республіканця. Він активно захищав ініціативи президента щодо запровадження підвищених мит та скасування податку на доходи.

На чолі департаменту комерції Лутнік отримає чималу владу у сфері торгівлі, логістики, інфраструктури, телекомунікацій та інтелектуальної власності. 

Хоча визначення розмірів мит залишається в компетенції Трампа, саме міністр займатиметься їхнім впровадженням та розглядатиме запити інших держав на встановлення винятків. Також він має можливість вводити мораторії на експорт чи імпорт тієї чи іншої продукції. 

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