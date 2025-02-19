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США в Радбезі ООН: мир для України не повинен бути Мінськом 3.0

Тривалий мир для України має включати надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити повторення війни.

США в Радбезі ООН: мир для України не повинен бути Мінськом 3.0
Радбез ООН
Фото: EPA

Виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі закликав РФ “негайно припинити війну проти України, яка не лише порушує міжнародне право, а і є стратегічною помилкою для Росії”, передає Укрінформ.

“Тривалий мир для України має включати надійні гарантії безпеки, щоб унеможливити повторення війни. Це не повинен бути Мінськ 3.0”, – наголосив Келлі.

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Він нагадав, що метою Мінських угод було припинення бойових дій і відновлення контролю України над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів, але Росія так і не виконала жодного із зобов'язань, на які погодилася.

Водночас Джон Келлі назвав нереалістичною метою повернення до кордонів України, які існували до 2014 року, а гонитва за нею лише затягне війну і спричинить ще більше страждань.

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