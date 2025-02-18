Reuters: Зеленський відклав візит до Саудівської Аравії, щоб не “легітимізувати” зустріч США і Росії

Reuters повідомляє з посиланням на власні джерела, чому президент України Володимир Зеленський відклав візит до Саудівської Аравії.
“Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надати “легітимності” зустрічі офіційних осіб США та Росії в Ер-Ріяді”, - йдеться у повідомленні.
Переговори США і Росії в Саудівській Аравії
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Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
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У Держдепартаменті після розмови з росіянами сказали, що сторони домовилися "усунути подразники". Там анонсували створення команд, які будуть обговорювати закінчення "конфлікту" в Україні. Марк Рубіо також сказав, що за стіл переговорів доведеться сідати і ЄС, бо вони застосовували санкції проти Росії.
- Україна жодної участі в переговорах між США і Росією не бере. Учора президент Володимир Зеленський сказав, що не знав про запрошення росіян до Саудівської Аравії, візит куди він планував заздалегідь. Поїздка до Саудівської Аравії – це частина туру. Спершу він був в ОАЕ, а потім прибув до Туреччини.