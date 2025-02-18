Reuters: Зеленський відклав візит до Саудівської Аравії, щоб не “легітимізувати” зустріч США і Росії

Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

У Держдепартаменті після розмови з росіянами сказали, що сторони домовилися "усунути подразники". Там анонсували створення команд, які будуть обговорювати закінчення "конфлікту" в Україні. Марк Рубіо також сказав, що за стіл переговорів доведеться сідати і ЄС, бо вони застосовували санкції проти Росії.