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Україна і Туреччина підписали меморандуми про співробітництво у сферах медіа та освіти

Президент Зеленський зазначив, що рівень співпраці між країнами "постійно зростає".

Україна і Туреччина підписали меморандуми про співробітництво у сферах медіа та освіти
Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган підписали два меморандуми про співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"У присутності президентів було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угоду про співпрацю у сфері освіти", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що рівень співпраці між Україною й Туреччиною "постійно зростає".

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