Україна і Туреччина підписали меморандуми про співробітництво у сферах медіа та освіти

Президент Зеленський зазначив, що рівень співпраці між країнами "постійно зростає".

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган підписали два меморандуми про співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"У присутності президентів було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угоду про співпрацю у сфері освіти", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що рівень співпраці між Україною й Туреччиною "постійно зростає".