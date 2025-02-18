Україна і Туреччина підписали меморандуми про співробітництво у сферах медіа та освіти

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган підписали два меморандуми про співробітництво.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"У присутності президентів було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угоду про співпрацю у сфері освіти", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що рівень співпраці між Україною й Туреччиною "постійно зростає".
- Сьогодні президент України відвідав Туреччину. Повідомлялося, що вони обговорять низку питань, зокрема - обмін полоненими з Росією.
- Ердоган також вчергове запропонував майданчик для перемовин із Росією про мир, і заявив, що Туреччина "ідеально підходить" для таких перемовин.