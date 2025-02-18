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Відповідь Маттареллі: проросійські хакери другий день поспіль атакують сайти установ Італії

Група влаштувала атаки DDOS, щоб зробити вебресурси недоступними.

Відповідь Маттареллі: проросійські хакери другий день поспіль атакують сайти установ Італії
Фото: ANSA

Проросійська хакерська група Noname057(16) здійснила сьогодні нову хвилю кібератак на італійські установи, націлившись, зокрема, на вебсайти кількох міністерств, карабінерів, фінансової поліції та низки транспортних компаній.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Атаки відбулися і вчора ‒ на деякі фінансові установи, аеропорти та адміністрацію портів. Група влаштувала атаки DDOS, щоб зробити сайти недоступними, засипавши їх запитами.

Зазначимо, Національне агентство з кібербезпеки завчасно попередило цілі про атаку, тому її наслідки були мінімальною.

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Кібератаки пояснили тим, що президент Серджіо Маттарелла нещодавно порівняв Росію з Третім рейхом через вторгнення Москви в Україну.

Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що коментарі Маттарелли не залишаться "без наслідків" і назвала слова глави італійської держави "блюзнірськими вигадками".

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні у відповідь заявила, що "образи щодо президента від російського уряду зачіпають всю італійську націю, яку він уособлює".

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