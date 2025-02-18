У Казахстані внаслідок обвалу на шахті загинуло семеро гірників

У Казахстані внаслідок обвалу на шахті “Казахмис” загинуло семеро шахтарів, їхні тіла рятувальники підняли на поверхню. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.

Тіла гірників передали поліції для проведення судово-медичної експертизи.

Трагедія сталася на копальні Жомарт в Улитауській області ввечері 17 лютого, там обвалилася гірська маса.

У МНС зазначили, що обставини події уточнюються.

На копальні Жомарт добувають мідно-сульфідну руду.

17 грудня 2024 року близько 200 працівників “Казахмису” у місті Сатпаєві вийшли на страйк, вимагаючи підвищення зарплат і покращення умов праці. Вони записали відеозвернення до президента, в якому заявили, що їх “не вважають за людей”. 20 грудня видобувна компанія повідомила про досягнення “взаємоприйнятої угоди”.

Працівники погодилися на виплату додаткової 30% премії до 13-ї зарплати, а також на запровадження щоквартальних премій та індексацію зарплати відповідно до рівня інфляції.