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У Казахстані внаслідок обвалу на шахті загинуло семеро гірників

Трагедія сталася на копальні Жомарт вчора, там обвалилася гірська маса. 

У Казахстані внаслідок обвалу на шахті загинуло семеро гірників
Фото: Радіо Свобода

У Казахстані внаслідок обвалу на шахті “Казахмис” загинуло семеро шахтарів, їхні тіла рятувальники підняли на поверхню. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій країни. 

Тіла гірників передали поліції для проведення судово-медичної експертизи.

Трагедія сталася на копальні Жомарт в Улитауській області ввечері 17 лютого, там обвалилася гірська маса. 

У МНС зазначили, що обставини події уточнюються.

На копальні Жомарт добувають мідно-сульфідну руду.

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17 грудня 2024 року близько 200 працівників “Казахмису” у місті Сатпаєві вийшли на страйк, вимагаючи підвищення зарплат і покращення умов праці. Вони записали відеозвернення до президента, в якому заявили, що їх “не вважають за людей”. 20 грудня видобувна компанія повідомила про досягнення “взаємоприйнятої угоди”. 

Працівники погодилися на виплату додаткової 30% премії до 13-ї зарплати, а також на запровадження щоквартальних премій та індексацію зарплати відповідно до рівня інфляції.

  • У січні через підземні поштовхи у польській вугільній шахті поранення отримали кілька шахтарів. Підземні поштовхи сталися на вугільній шахті Марсель польської гірничодобувної групи PGG у Радліні на півдні країни. За словами представника гірничодобувної галузі, у зоні поштовхів перебували 29 осіб.
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